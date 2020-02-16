إلتقى عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في مكتبه في ​المحمرة​، أهالي البلدات العكارية للاستماع إلى مطالبهم والسعي إلى المساعدة. واستقبل أيضًا وفودًا من البلديات والمخاتير ومدراء المدارس في عكار، وتسلّم درعًا تكريميّة من وفد من المحامين تخرّجوا حديثًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر البعريني التقى أهالي البلدات العكارية ووفدا بلدية واختيارية واستمع لمطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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