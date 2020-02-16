توجه النائب السابق ​​نبيل نقولا​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، معتبراً انه "إذا أردتم ​محاربة الفساد​ إبداؤا بمحاسبة حاكم ​مصرف لبنان​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا لرئيس الحكومة: إذا أردتم محاربة الفساد إبداؤا بمحاسبة حاكم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.