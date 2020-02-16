نديم الجميل: حصر "طيران الشرق الأوسط" شراء التذاكر الدولار مرفوض ولا أحد فوق القانون

ركّز عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ على أنّ "شركة "​طيران الشرق الأوسط​" حصرت شراء التذاكر بالدولار، غير آبهة بالتعميم الصادر عن ​وزارة الاقتصاد والتجارة​". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذا التصرف مرفوض رفضًا قاطعًا، بالأخص إذا صدر عن شركة مملوكة من "​مصرف لبنان​". الإستنسابية بالتعاطي مرفوضة، و لا أحد فوق القانون".

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