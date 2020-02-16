فريد هيكل الخازن: دولرة بطاقة سفر الميدل إيست مناقض لقانون النقد

أعتبر النائب ​​فريد هيكل الخازن​​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "دولرة بطاقة سفر ​الميدل إيست​ مناقض لقانون النقد والتسليف الحلّ هو اما تعديل القانون او العودة عن قرار الدولرة باستثناء ركاب الدرجة الأولى".

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