أحمد الحريري: السعودية قيادة وشعبًا هم رمز الوفاء والعطاء والعروبة الأصلية

أشار أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "السعودي هي الإنسانية، هي قبلة المسلمين حيث يعلم ​العالم​ اجمع أن المملكة قيادة وشعبًا هم رمز الوفاء والعطاء و​العروبة​ الأصلية".

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