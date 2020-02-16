خريش: بالبحر القرش بيركض وراء الحوت ليبتلع بلبنان الحوت بشركة الطيران الرسمية

أكدت نائب رئيس ​​​التيار الوطني الحر​​​ ​​مي خريش​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "في البحر "القرش" بيركض وراء "الحوت" ليبتلع في ​لبنان​ "الحوت" في شركة الطيران الرسمية اللبنانية".

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