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الرئيس عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية استنادا للقوانين

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أوضح مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​، في بيان، عطفًا على البيان الصادر عن نقابة أصحاب مكاتب السفر و​السياحة​ حول توحيد تسعير بطاقات السفر، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بعد مراجعته من النقابة، طلب توحيد التسعير لبطاقات السفر من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحيث يكون التسعير ب​الليرة اللبنانية​".

ولفت إلى أنّ "وفد نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة كان قد شكا لدى رئيس الجمهورية من أنّ "شركة ​طيران الشرق الأوسط​" تبيع تذاكر السفر للمواطنين بالليرة اللبنانية، في حين تلزم مكاتب السفر أن تدفع ب​الدولار​ ثمن البطاقات الّتي تشتريها لزبائنها، ما ألحق ضررًا وغبنًا بمكاتب السفر والسياحة".

وأشار المكتب إلى أنّ "لذلك، طلب الرئيس عون توحيد التسعير وفق القوانين اللبنانية أي بالليرة اللبنانية، وسيتابع مع المراجع القضائيّة المعنيّة المخالفات الّتي قد تُرتكب في التسعير بغير الليرة اللبنانية، لاتخاذ التدابير اللّازمة بحقّ المخالفين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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