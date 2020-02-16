LBC: رئاسة الحكومة تواصل الاتصالات بمحاولة للتوصل لحل مشكلة بطاقات الميدل ايست

أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن ​رئاسة الحكومة​ تواصل الاتصالات في محاولة للتوصل الى حل في ما خصّ مشكلة بطاقات ال​ميدل ايست​.

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