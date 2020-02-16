سيناتور أميركي: لبنان مهدد بالعقوبات قريبا بسبب إحتجاز عامر الفاحوري

أعلنت السيناتورالديمقراطية الأميركية جين شاهين أنّ لبنان مهدّد بالعقوبات قريباً بسبب احتجاز العميل الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ​عامر الفاخوري​.

وهدّدت شاهين بمعاقبة الأفراد المتورّطين في سجنه، مشيرة إلى أنّ "فاخوري موقوف لدى السلطات اللبنانية رغم عدم وجود دليل على ارتكابه أيّ جرم".

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، أشارت إلى أنّ "على ​الحكومة اللبنانية​ أن تعي أنّه ستكون هناك عواقب للاستمرار في توقيفه".

ونقلت "فوكس نيوز" عن شاهين قولها إنّها تضغط على الحكومة اللبنانية للإفراج عنه، مشيرة إلى أنّ وضعه الصحي بات مذرياً نتيجة إصابته بالسرطان".