نتانياهو: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية

اشار رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ الى اننا شكلنا فريقا ​إسرائيل​يا سيعمل مع الفريق الأميركي على رسم خريطة الأراضي وهذا العمل في خضمه، هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات ​الاستيطان​ والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعا. ونحن سنكتمل العمل في السرعة الممكنة. نحول أراضي الوطن في ​الضفة الغربية​ إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد.

ولفت نتانياهو في تصريح له، الى اننا "جلبنا في الأسابيع الأخيرة بشرى عظيمة لإسرائيل. صديقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب صرح بشكل لا لبس فيه أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع البلدات اليهودية في الضفة الغربية والأراضي الواسعة التي تحيط بها، ولاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع رئيس مجلس السيادة السوداني سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين. الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان".

وتابع قائلا "نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية. أنتم ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء. وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا. هذه هي ثمار سياستنا".