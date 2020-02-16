شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منار يبحث مع رئيس نادى الطيران ملفات الدعم خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، هشام الشورى رئيس نادى الطيران ومحمد أمين مصيلحى امين الصندوق، لبحث عدد من الموضوعات الهامة وملفات الدعم الخاصة بالنادى خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

وأكد وزير الطيران المدنى خلال اللقاء على مدى اهتمامه البالغ ودعمه الكامل خلال الفترة المقبلة لجميع الملفات التى تخص مستقبل نادى الطيران.

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من جانبه أكد رئيس نادى الطيران، أن الطيار محمد منار إضافة كبيرة لقطاع الطيران المدنى كأحد أبنائه والذى يحمل بداخله الكثير من اجل دعم وتطوير هذه المنظومة العملاقة، مؤكدا أن حرص وزير الطيران على دعم وانجاز ملفات النادى خلال المرحلة المقبلة يعد قمة فى الوفاء والانتماء.

والتقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة الطيران المدنى، ستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات صناعة النقل الجوى، جاء ذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وأكد وزير الطيران على عمق العلاقات المصرية الفرنسية حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة فى العديد من المجالات المختلفة وخاصة فى مجال الطيران المدنى، كما تناول الجانبان تعزيز الاتفاقيات المشتركة فى مجال صناعة النقل الجوى ومشروعات تطوير المطارات وخطط تحديث أسطول الناقل الوطنى مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة وناقشا المشروعات الاستثمارية والتعاون فى مجال صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب.