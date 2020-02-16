شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل وفد برلمانى بلجنة النقل قبل بدء جولة تفقدية بمشروعات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمطار أسوان الدولى، الوفد البرلمانى الذي يزور المحافظة في جولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور.

ورحب المحافظ بالوفد البرلماني، برئاسة هشام عبد الواحد، بحضور النائب محمد سليم، في زيارتهم لأسوان، مشيدا بالدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجانه النوعية في بحث كافة القضايا والملفات التي تهم الوطن.

وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن أسوان من المحافظات الهامة والتي تمثل بعد استراتيجي كبير، مشيرا إلى أن الاهتمام بها ضرورة لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الطرق والنقل، باعتبارها واحدة من المحافظات السياحية الفريدة في مصر.

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ومن المقرر أن يتفقد وفد اللجنة، عددا من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور، وخط الملاحة النهرية، فضلا عن تفقد بعض محطات القطارات والورش الفنية.

يضم الوفد البرلماني، خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، ووحيد قرقر، وعماد محروس، وعبد الهادي بعجر، وحسين أبو الوفا، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.