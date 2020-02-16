محافظ بورسعيد يزور وكيل "شباب البرلمان" أثناء تلقيه العلاج في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، نائب المحافظة الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أثناء تلقيه العلاج بالمركز الطبي العالمي بالقاهرة، للاطمئنان على صحته عقب مروره بأزمة صحية طارئة.

واطمأن المحافظ من الأطباء المعالجين لنائب بورسعيد على حالته الصحية، داعيًا المولى عز وجل أن يشفيه ويحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يعود إلى ممارسة عمله وأداء دوره في خدمة المواطنين.

كان الدكتور محمود حسين، أصيب بحالة صحية طارئة منذ يومين، نقل على إثرها إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة، وما يزال يتلقى العلاج في المركز.