لأول مرة في التاريخ.. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السودان إلى تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

حلقت طائرة إدارية إسرائيلية عبر الأجواء السودانية، لأول مرة في التاريخ، عقب اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا في وقت سابق من هذا الشهر مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب صحيفة يديعون أحرونوت.

وكشفت الصحيفة الاحد، أن طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار بن جوريون في اللد قرب تل أبيب (مركز) مطلع الأسبوع الماضي إلى مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية، وعادت إلى مطار بن غوريون مرورا عبر أجواء السودان.

ويأتي ذلك بعد اجتماع نتنياهو والبرهان، الذي أعلن فيه أن دولته ستسمح للطائرات الإسرائيلية بالطيران فوق مجالها الجوي باستثناء شركة ’إل عال’ الإسرائيلية.

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وأضافت الصحيفة أن عدة طائرات إسرائيلية كانت في طريقها إلى إسرائيل أو أقلعت منها حلقت عبر الأجواء السودانية في الماضي، ولكن كان عليها التوقف في العاصمة الأردنية عمان أو في مطار آخر حتى لا تسجل الرحلة باعتبارها "رحلة إسرائيلية".

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة الإدارية التي عبرت الأجواء السودانية، الأسبوع الماضي، لا تحمل ترخيصا إسرائيليا، لكن قاعدتها الرسمية هي مطار بن غوريون في اللد قرب تل أبيب.

وأقلعت الطائرة من إسرائيل إلى الكونغو مساء الاثنين الماضي، وعبرت فوق قناة السويس وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، واستغرقت الرحلة قرابة الـ 7 ساعات، وفي رحلة العودة، أقلعت الطائرة من مطار كينشاسا، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر، واستغرقت هذه الرحلة حوالي 5 ساعات ونصف.

وكان البرهان صرح خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع نتنياهو أن "الصورة تغيرت بالنسبة للسودان بعد اجتماعي مع نتنياهو. وعقد اللقاء من دون شروط وبتنسيق مع واشنطن. وسيتم نشر نتيجة الاجتماع قريبا، وأهمها تحسين الاقتصاد. وستبحث الحكومة في قضية التعاون وبعد ذلك ستطلع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "إذا لم تكن نتائج للمحادثات مع إسرائيل، فيجب علينا إيقافها".