بالصور- محافظ كفر الشيخ يُكرم عاملين في مستشفى العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رفقة عمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور علي حمود، طبيب الأورام والممرض أحمد جمعة، ومشرفة التمريض سهير فوزي، ووليد نسيم، فني الورشة المتخصصة في إصلاح المقاعد والأسرة والدواليب بمستشفي العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، نظرًا لجهودهم المبذولة بالمستشفى وإتقان العمل.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم لمستسفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ لحضور اليوم العلمي لأمراض الدم، وكان في استقباله الدكتور أحمد فرج قاسم مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ والدكتور محمد كمال بسام، مدير عام مستشفى العبور بكفر الشيخ.

وعلى هامش زيارة محافظ كفر الشيخ، لمستشفى العبور للتأمين الصحي، تفقد قسم أمراض الدم، والحالات المترددة يوميًا وتحدث مع الحالات الموجودة للتعرف على مشاكلهم لحلها، كما تفقد أعمال التجديدات في وحدة جراحة المسالك وقسم الأنف والأذن والأورام.