ترقية 436 عضوًا في النيابة العامة السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية (436) عضواً من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمرالملكي وما قضى به من ترقيات، موضحاً أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده ، للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لكافة احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.
هَنَّأ النائب العام أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة وحثهم على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يديم عزهما وتوفيقهما ويديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره.
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