إيطاليا تعتزم إجلاء مواطنيها من سفينة سياحية بالحجر الصحي في اليابان

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اعتزام بلاده إجلاء 35 مواطنًا إيطاليًا من على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس) المفروض عليها حجر صحي بمياه اليابان، جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وقال دي مايو - في بيان أوردته قناة سي إن إن الأمريكية اليوم الأحد : "إنه من المخطط أن تقلع طائرة لجلب رعايانا"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل بشأن

الرحلة الجوية.. مؤكدًا أن بلاده لا تتخلى أبدا عن رعاياها، مقدمًا شكره لجميع من يدعمون المواطنين الإيطاليين.



يُشار إلى أن السفينة خاضعة للحجر الصحي في ميناء (يوكوهاما) الياباني وبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس على متنها حتى الآن 355 شخصًا.

