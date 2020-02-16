الجيش السوري يعطل 5 طائرات مسيرة استهدفت مصفاة حمص

استطاع الجيش السوري، اليوم الأحد، إفشال هجوم إرهابي استهدف مصفاة حمص بالطائرات المسيرة المفخخة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وحدات الهندسة في الجيش السوري "تمكنت من تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونيا" حاولت استهداف مصفاة حمص.
وأعلنت وزارة النفط في بيان
وتعتبر مصافة حمص من أكبر مصافي سوريا، وتأسست عام 1959، وتتألف من عدد من الوحدات كوحدات التقطير بمختلف أنواعها وتحسين النفتا لرفع الأوكتان، ووحدة الإسفلت ووحدة القوى لإنتاج الكهرباء، ووحدات مكملة كوحدة النتروجين وتم إضافة وحدات جديدة كثيرة في مسيرة تطوير المصفاة، كوحدة فص الغازات وهدرجة المازوت الثقيل وهدرجة النفتا والكيروسين وغيرها الكثير.
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