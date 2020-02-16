عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية دور مفوضية الحدود

أكد اللواء ركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أهمية الدور الكبير للمفوضية القومية للحدود، وبرنامج الاتحاد الإفريقي للحدود، في تحديد وترسيم الحدود بين الدول الإفريقية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في القارة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأشاد جابر في كلمته اليوم الأحد، أمام الجلسة الافتتاحية لورشة "الممارسات الدولية لأعمال مفوضيات الحدود"، والتي نظمتها المفوضية القومية للحدود بالتعاون مع

برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود - بدور الاتحاد الإفريقي في دعم ثورة ديسمبر، التي أحدثت تحولا كبيرا في الخارطة السياسية السودانية.. مطالبا الاتحاد الإفريقي بجمع الفرقاء السياسيين في القارة حتى تعود لها قوتها وعافيتها بين الدول.



من جانبه، قال رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان معاذ محمد تنقو، إن الاتحاد الإفريقي وجه الدول

الإفريقية بأن تقوم بإنشاء مفوضيات، حيث تم إنشاء المفوضية السودانية للحدود، وفقا لقانون المناطق البحرية.



وأشار إلى أن السودان يستضيف هذه الورشة من أجل الاستفادة من الخبرات حول أفضل الممارسات لتخطيط وترسيم الحدود بين الدول على مستوى العالم وعلى مستوى القارة الإفريقية والاستعانة بها في الحدود الداخلية بين المراكز داخل الولاية الواحدة.



وأوضح أن الورشة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، ستخرج بتوصيات تكون مُرشدة للحكومة السودانية والدول الإفريقية في مجال عملها ودعم المفوضية، وإنجاح أعمالها المستقبلية للحدود بين الدول الإفريقية.

