إسرائيل تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 3 من أصل الـ15 إسرائيليًا الموجودين على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية العالقة في اليابان، بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن حالتهم طفيفة، وفقًا لروسيا اليوم.
جاء ذلك بعد أن أبدت سفارة إسرائيل في اليابان خشيتها أن يكون ثلاثة من الإسرائيليين على متن السفينة مصابين بالفيروس.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفياتالمحلية، وتعتزم وزارة الصحة إرسال طبيب مختص إلى اليابان لمتابعة حالتهم.
وكشفت السلطات اليابانية اليوم، أن عدد المصابين بـ"كورونا" بين ركاب "دايموند برينسس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، ارتفع إلى 355 شخصًا من أصل نحو 3700 شخص موجودين على متن السفينة.
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