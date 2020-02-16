الصين تدحض تصريحات أمريكية بشأن تشكيل تكنولوجيا "هواوي" تهديدا للديمقراطية

دحضت الصين تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي اعتبرت فيها أن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة التكنولوجيا الصينية (هواوي) تشكل تهديدا للديمقراطية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك في مداخلة لنائبة وزير الخارجية الصيني السابقة فو يينغ تعقيبا على كلمة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مؤتمر ميونيخ للأمن حيث قالت "تحاول الصين تصدير ديكتاتوريتها الرقمية من خلال شركة الاتصالات العملاقة (هواوي) لتنفيذ الانتقام الاقتصادي وتهديد الدول

التي لم تعتمد تكنولوجيتها، ما يستدعي من مختلف الدول الابتعاد عن "هواوي" عند بناء شبكات الجيل الخامس".



وأضافت يينغ - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم - أن الصين أدخلت مختلف التقنيات الغربية منذ الإصلاح والانفتاح قبل نحو 40 عاما، وأن النظام السياسي الصيني لم يتأثر بهذه التكنولوجيا.



وأوضحت أن التكنولوجيا مجرد أداة، وأنه منذ بدأت الصين

الإصلاح والانفتاح وأدخلت العديد من التقنيات الغربية، نشطت شركات عالمية مثل Microsoft وIBM وAmazon في الصين، مشيرة إلى أنه منذ أن بدأت الصين في بناء شبكة المعلومات، فإن كل التقنيات بما في ذلك الجيل الأول والثاني والثالث والرابع جاءت من الدول الغربية المتقدمة، ولم يتعرض النظام السياسي في الصين للتهديد من هذه التقنيات.



وتساءلت يينغ "لماذا سيتعرض النظام السياسي للتهديد إذا تم إدخال تقنية هواوي في إنشاءات الجيل الخامس في الدول الغربية؟ هل تعتقدين حقا أن الديمقراطية هشة لدرجة أن شركة التكنولوجيا الفائقة هواوي يمكنها تهديدها؟"

