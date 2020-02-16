الكويت تجدد دعمها لمساعي استقرار سوريا

جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر دعم الكويت لمبعوث الأمين العام إلى سورية لمساعيه الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوعها.
جاء ذلك على هامش لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية السفير غير بيدرسن، والذي أثنى على الدورالكبير الذي تقوم به الكويت وإسهاماتها الإنسانية الخيرة ووقوفها كذلك بجانب الشعب السوري.
قد التقي الوزير الناصر مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين، ووزير الدولة في الخارجية البريطانية جيمز كليفرلي، ووزيرخارجية العراق محمد الحكيم، ووزير خارجية اليمن محمد الحضرمي، ووزير خارجية قرغيزستان تشينغيز أيدربيكوف، ووزير خارجية دوقية لوكسمبورغ جان أسلبورن، على هامش أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.
تم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت وتلك البلدان وسبل توطيدها في شتى المجالات، كما تمت مناقشة تطورات القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.
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