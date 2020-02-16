لافروف وحمدوك يبحثان السودان وأزمات المنطقة

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مستجدات السودان، وأزمات الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين نظرا في سبل التطوير اللاحق للعلاقات الروسية السودانية بما في ذلك تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية وغيرها، إضافة إلى تقوية التفاعل على الساحة الدولية وفي إطار الأمم المتحدة، في ضوء التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تحدث في السودان حاليا.
وبحث الجانبان تسوية الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وإفريقيا مع التركيز على إحلال الاستقرار في إقليم دارفور غربي السودان ودولة جنوب السودان.
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