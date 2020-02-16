كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: نعمل مع الشركاء للوصول إلى حل سياسي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده تعمل مع الشركاء للوصول إلى حل سياسي في ليبيا يعالج خطر التطرف.

وأضاف قرقاش، اليوم الأحد، خلال تغريدة على "تويتر، أن الدور العربي ضروري ضمن الجهود الدولة لحل الأزمة الليبية.

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وتابع قرقاش: "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ"، مؤكداً: "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب".

وكان المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد في ميونيخ اليوم الأحد، قد طالبوا بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.