كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي قصة مجلس التعاون العربي في ذكري تأسيسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل اليوم ذكري تأسيس مجلس التعاون العربي، وهو حلف عربي تم تأسيسه في العاصمة العراقية ببغداد يوم 16 فبراير عام 1989 بعد انتهاء حرب الخليج، وذلك بتفاهم سياسي بين العراق وإيران.

ويضم مجلس التعاون العربي جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية واليمن الشمالي وجمهورية مصر العربية، وقد ضمت مصر مؤخرا الي المجلس بعد تحررها من الاسر الإسرائيلي علي يد الرئيس أنور السادات.

وقد تم تأسيس هذا الحلف بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي، الذي يجمع ست دول عربية مطلة على الخليج العربي عدا العراق، وكان مقرر أن يقوم لمجلس التعاون العربي بدور ريادي في المنطقة لولا الحروب التي أتت عليها، حيث كانت الرغبة في توثيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول.

وكان توقيع الاتفاقية بين الدول يأتي في إطار التفاعل والتطور الطبيعي للعلاقة بين العراق والأردن ومصر واليمن على طريق التكامل في الميادين كافة وخاصة في الميدان الاقتصادي.

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وجاءت من ضمن أهداف المجلس العمل على تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة، والتنسيق العسكري والدفاعي والأمني بين دول الأعضاء، وتوثيق الصلات والروابط والأواصر بين مواطني الدول والأعضاء في جميع المجالات، بالإضافة الي قيام سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وصولًا إلى السوق العربية المشتركة فالوحدة الاقتصادية العربية التي نادى بها حزب البعث العربي الاشتراكي.

وجعل المجلس اتفاقية العضوية فيه مفتوحة أمام كل دولة عربية ترغب في ذلك، بعد موافقة الدول الأربعة المؤسسة بالإجماع، وقد تم اختيار العاصمة الأردنية عمان لتكون مقرًا لأمانة المجلس.

ولم يستمر المجلس التعاون العربي طويلا، بسبب غزو العراق للكويت في شهر أغسطس عام 1990، فقد حل المجلس بعد ذلك، ورغم مدته القليلة إلا أنه تم عقد 17 اجتماعًا رسميًا قمة أو على مستوى وزاري في عام 1989 وحده، بالإضافة إلى عشرات لقاءات العمل.