كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، نقلًا عن وزارة الصحة في تايوان، بوفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، كان قد أصيب بالعدوى في الصين.

وكشف وزير الصحة التايواني تشن شيه تشونج، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الشخص المتوفى كان في الستينيات من عمره.

وفي بيان، قال مركز مكافحة الأوبئة المركزي التابع لوزارة الصحة في تايوان: "حاليا توجد 20 حالة مؤكدة في تايوان، وفاة شخص، و2 خرجا من المستشفى، والباقي 17 في حالة مستقرة ولا تزال في المستشفى".

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وقد ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل، وفقًا للسلطات الصينية.

وتلقت لجنة الصحة الوطنية بالصين، معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة )، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".