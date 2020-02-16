كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة امرأة أمريكية بفيروس كورونا على سفينة سياحية في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت ماليزيا، اليوم الأحد، بأن اختبار ركاب لأمريكية من سفينة بحرية رست في كمبوديا أثبت إصابتها بفيروس كورونا الجديد للمرة الثانية في كوالالمبور بعد أن سعى مشغل الرحلات البحرية لإجراء مزيد من الاختبارات.

وأضافت ماليزيا، إن المرأة البالغة من العمر 83 عامًا والتي كانت على متن سفينة ويستردام، التي تديرها وحدة من شركة كرنفال كروب، أثبتت إصابتها بالفيروس بعد وصولها إلى كوالالمبور من كمبوديا. وكانت الأولى من السفينة، التي كانت تحمل 1.455 راكبًا، و802 من الطاقم.

لكن مشغل سفينة الرحلات البحرية سعى لمزيد من الاختبارات. كما دعت السلطات الكمبودية ماليزيا إلى مراجعة نتائج الاختبارات.

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وصرح نائب رئيس الوزراء الماليزي، وزي عزيزه وان إسماعيل، اليوم الأحد، إنه تم إجراء اختبار على الأمريكان في وقت متأخر من مساء يوم السبت، وقد أثبتت صحة اختباره مرة أخرى.

كما صرحت كوريا الجنوبية، اليوم الاحد، بأنها ستقوم بإجلاء مواطنيها من سفينة سياحية مصابة بالفيروس التاجي محتجزة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد العثور على 355 شخصا مصابين بالفيروس. نقلًا عن رويترز.

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر وتوفي نحو 1367 شخصًا، معظمهم في مقاطعة هوبي، ووهان عاصمتها. وتوفي شخص واحد في هونغ كونغ وواحد في الفلبين.

