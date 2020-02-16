عندما تضرب النساء يتعطل العالم! .. نساء العالم يضربن عن العمل في 8 مارس

دعت أزيد من 90 منظمة دولية في شتى أرجاء العالم، النساء إلى تعطيل العالم يوم 8 مارس المقبل، بعد دخولهن في الإضراب عن العمل، ورفع شعار ” عندما تضرب النساء يتعطل العالم”.

وجاء الإضراب النسائي العالمي، وهو حملة عالمية، يؤيدها، حاليًا، ما يزيد عن 90 منظمة في شتى أرجاء العالم، احتجاجا على عدم تحقيق المساواة، والتنمية، والسلام لجميع النساء، في عدد من بلدان العالم.

كما يدعو الإضراب النساء في كل مكان إلى الانسحاب، أو الإبطاء من العمل الرسمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمطالبة بحقوقهن، ليظهرن للعالم أنه عندما تضرب النساء يتعطل العالم.

ونشأت فكرة الإضراب المنتظر يوم 8 مارس المقبل، بداية في آسيا، حينما أعلن منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، العضو في الشبكة العالمية، والفكرة سرعان ما تبنتها عدد من المنظمات المعنية بحقوق النساء في مختلف بلدان العالم.