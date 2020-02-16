بعد منع مسيرة “الغضب”.. جماهير الجيش تحتج أمام جامعة الكرة

توجه العديد من مناصري فريق الجيش الملكي، منتصف اليوم الأحد، صوب مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الكائن مقرها بحي الرياض الراقي، للإحتجاج على قرارات الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة محليا.

وأصر مناصرو الفريق العسكري على مواصلة أشكال الإحتجاج على قرارات الجامعة بعدما منعت السلطات الأمنية، صباح اليوم الأحد، المسيرة السلمية التي دعت إليها مجموعتي “الكورفاتشي”، وفق بلاغ لفصيلي “البلاك آرمي” والالترا عسكري”.

واعتقلت المصالح الأمنية العديد من مشجعي الممثل الأول بالعاصمة، بحي يعقوب المنصور الشعبي، وتحديدا قرب الساحة المقابلة للمركز التجاري المنال، وكذا بعض الأحياء المجاورة، بعدما شهد المكان إنزال أمني كبير من خلال أعداد كبيرة من رجال الشرطة، والسيارات والدراجات النارية.

ودعت مجموعتي “الكورفاتشي” إلى مسيرة احتجاجية صباح اليوم على خلفية قرارات اللجنة التأديبية التابعة لجامعة الكرة، والتي قضت بفرض عقوبة “الويكلو” على الممثل الأول للعاصمة لأربع مباريات بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو” أمام الرجاء الرياضي.