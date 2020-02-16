انخفاض أسعار المحروقات في المغرب..هذه قيمة الانخفاض

شهدت أسعار المحروقات انخفاضا ملحوظا في مختلف المناطق في المغرب، اليوم الأحد؛ بحسب ما صرح به جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار، ومسيري محطات الوقود في المغرب.

وأوضح جمال زريكم، في تصريح لـ”اليوم 24″،” أن أسعار المحروقات في انخفاض ملموس، وذلك في مختلف محطات الوقود في المغرب”.

وعزا المتحدث ذاته انخفاض أسعار البترول إلى ما تفرضه أسواق المحروقات العالمية.

وستتراوح قيمة الانخفاض في سعر بيع الغازوال للتر الواحد بين 40 سنتيما، فيما ستتأرجح أسعار البنزين ما بين 36 و37 سنتيما.

وفي المقابل، شدد جمال زريكم على أن “تجار، ومسيري محطات الوقود، لا شأن لهم في ارتفاع، أو انخفاض أسعار المحروقات، التي يشتكي منها المغاربة بين الفينة، والأخرى”.