وفيات فيروس “كورونا” تتزايد و142 قتيل في 24 ساعة في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد إلى 1666، وإصابة 68 ألفا و500 شخص.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة في الصين أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 142 شخصا.
ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني، وهونج كونج في العامين 2002 و2003، بسبب فيروس سارس.
وفي ظل تزايد أعداد الوفيات في الصين، سجلت أول حالة وفاة بهذا الفيروس في أوربا، من قبل السلطات الفرنسية، لأحد المواطنين الصينيين.
ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسي، وحمى، وسعال، وصعوبة في التنفس، في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والفشل الكلوي، وحتى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
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