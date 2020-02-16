العربي يمتع جماهير أولمبياكوس بثنائية جديدة-فيديو

واصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم “أولمبياكوس” اليوناني، تألقه بعد تسجيل هدفين من رباعية فريقه في مرمى “بانيونيوس أثينا”، لحساب الجولة 24 من الدوري اليوناني الممتاز.

وافتتح المصري أحمد حسن كوكا، النتيجة لفريق أولمبياكوس، وبعدها بدقيقتين سجل العربي هدفه الأول، ثم أنهى اليوناني كونستانتينوس فورتونيس المباراة مبكرا بتسجيله هدفا ثالثا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود المهاجم المغربي لإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 24، وتنتهي المباراة بانتصار المتصدر أولمبياكوس برباعية نظيفة، ويحافظ على ريادته برصيد 60 نقطة.

وبات في رصيد العربي 18 هدفا في الدوري اليوناني، حيث يبتعد عن مطارده خيرونيمو باراليس، مهاجم “أستيراس تريبوليس” بثمانية أهداف.

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