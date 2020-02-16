شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. عبوة حوثية تتسبب باستشهاد 4 من أسرة واحدة بينهم طفل مولود والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 استشهد 4 مدنيين من أسرة واحدة صباح اليوم بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في خط الخوخة بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة ان المستشفى استقبلت 4 شهداء وجريحة من أسرة واحدة انفجرت عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بسيارتهم في منطقة موشج جنوب الخوخة. Advertisements واضافت المصادر ان الشهداء هم الأب اسامة محمود باقاضي وابنته المولودة التي لم يتجاوز عمرها اسبوع تسنيم اسامة محمود وزوجته نفيسه عبده ومعاذ احمد شعيبن واصيبت مريم احمد ابراهيم. وتواصل عبوات مليشيات الحوثي الإرهابية الناسفة حصد ارواح المدنيين الأبرياء في الطرقات الفرعية والعامة في محافطة الحديدة والتي تزرعها مليشيات الحوثي بطريقة ارهابية لقتل المواطنين.

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