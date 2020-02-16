شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا «مزحة» والان نبدء بالتفاصيل

قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة اليوم الأحد إن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا هو "مزحة"، فيما دعت الحكومات إلى تسريع المباحثات بشأن وقف إطلاق نار دائم في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المسؤولين المجتمعين في مؤتمر ميونخ للأمن أعربوا اليوم عن مخاوفهم إزاء "الانتهاكات المؤسفة في الآونة الأخيرة" لحظر الأسلحة، مع التأكيد مجددا على ما خلصت إليه قمة عقدت في برلين الشهر الماضي، وسعت إلى التحرك نحو إنهاء الحرب الأهلية بين القوات التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج وقوات خصمه قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت ستيفاني ويليامز، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا والتي حضرت الاجتماع، في مؤتمر صحفي إن الوضع على الأرض "لا يزال مضطربا بشكل عميق"، كما أن الهدنة "معلقة فقط بخيط رفيع". وأضافت أن هناك "المئات من الانتهاكات التي يتم تسجيلها"، وأن "الحظر على الأسلحة قد أصبح مزحة".