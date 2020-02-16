شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. ارتفاع المصابين بكورونا إلى 29 مصابا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية حالة أخرى لفيروس كورونا أو كوفيد19- اليوم الأحد، مما رفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 29 ، طبقا لما ذكرته شبكة كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقالت المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن رجلا كوريا جنوبيا82/ عاما/، لم يكن لديه أي سجل للسفر في الخارج، أظهرت الفحوصات إصابته بالفيروس المعدي.

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وتابع المركز أن الرجل خضع لاختبار للفيروس في مستشفى "أنام" التابع للجامعة الكورية في سول وتم وضعه في حجر صحي للعلاج في مستشفى جامعة سول الوطنية.

ويمثل المريض أول حالة مؤكدة كورية جنوبية منذ الثلاثاء الماضي، عندما سجلت البلاد الحالة 28 .

وأثبتت الفحوصات عدم إصابة 7313 من أصل 7890 مريضا مشتبها بهم، بالفيروس ويجرى فحص 577 آخرين.