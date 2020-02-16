انت الان تتابع الدفاع التركية: تحييد 8 من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد تحييد ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن الوزارة فإن القوات التركية "كشفت عن استعداد إرهابيين لشن اعتداءات على مخافر عسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق". وأكدت أن "القوات التركية تمكنت من تحييد ثمانية إرهابيين، بينهم قيادي ما يسمى بمسؤول وحدة الهجوم والتخريب" Advertisements ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش. وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.

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