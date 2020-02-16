صحيفة تتحدث عن التجربة الإماراتية الناجحة في التعامل مع حالات الإصابة ب«كورونا» 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "منذ اليوم الأول لاكتشاف أول إصابة بفيروس «كورونا الجديد» في الإمارات، اتبعت الدولة بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة للحيلولة دون انتقال المرض لآخرين، في ظل توفير أرقى الخدمات العلاجية للمصابين التي أدت إلى شفاء ثلاث حالات وخروجها من المستشفى، فيما بقية الحالات مستقرة بفعل كفاءة النظام الصحي".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات المتبعة دولياً بأعلى مستويات التنسيق مع الجهات الصحية الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، من حيث الإبلاغ وتبادل المعلومات والاطلاع على التطورات أولاً بأول، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات الدولية لمناقشة تطورات الفيروس وعرض التجربة الإماراتية الناجحة في التعامل مع حالات الإصابة المحدودة".

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وذكرت أن "الشفافية التي اتبعتها الجهات الصحية في الدولة بإطلاع الجمهور على كل ما يستجد على حالة المصابين، شكلت عاملاً مهماً في طمأنة المجتمع، وبدّدت بعض الشائعات التي يتناقلها الجمهور حول هذا المرض الذي لا تشكل نسبة انتشاره خارج منطقة التفشي في ووهان الصينية خطورة، لكن لابد من صرامة الإجراءات المتبعة دولياً ومحلياً بهدف محاصرة المرض".

ومضت "الوعي، عامل مهم أيضاً في التعامل مع مثل مرض «كورونا»، ذلك أن تفاديه لا يتطلب سوى إجراءات وقائية بسيطة، لكنها في الوقت ذاته كفيلة بمنع انتشاره، كما أن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حول تطورات الفيروس، هو جزء مهم من حالة الوعي التي يتمتع بها مجتمعنا والتي تمكنه من تشخيص تطورات الوضع وفق إطار علمي وواقعي دقيق".