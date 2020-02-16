الخارجية السعودية: تطوير العلاقات مع إسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونخ للأمن، أن "تطوير العلاقات بين بلاده وإسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين".
وكان فرحان قد نفى في وقت سابق "وجود أي خطط لعقد لقاء بين قادة السعودية وإسرائيل"، مؤكدا أنه "لا توجد أي علاقات بين البلدين، وأن المملكة تقف بحزم إلى جانب فلسطين".
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