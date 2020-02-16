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الخارجية السعودية: تطوير العلاقات مع إسرائيل رهن بتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين

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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال جلسة حوارية في ​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن، أن "تطوير العلاقات بين بلاده و​إسرائيل​ رهن بتوقيع اتفاق سلام مع ال​فلسطين​يين".

وكان فرحان قد نفى في وقت سابق "وجود أي خطط لعقد لقاء بين قادة ​​ وإسرائيل"، مؤكدا أنه "لا توجد أي علاقات بين البلدين، وأن المملكة تقف بحزم إلى جانب فلسطين".

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