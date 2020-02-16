القيادة الكردية بسوريا: تصريحات المقداد لا تتناسب مع المرحلة التي نمر بها

اتهمت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق ​سوريا​" التي تسيطر عليها القيادات الكردية، نائب وزير الخارجية ​فيصل المقداد​ بـ"تأزيم الأمور في البلاد"، موضحة انه "في الوقت الذي أكدت الإدارة الذاتية على جاهزيتها من أجل الحوار مع النظام ضمن ما يخدم مستقبل الحل الوطني السوري، نجد أن هناك أصواتا تتعالى من داخل النظام لتتحدث بذات العقلية والنهج الذي كان سببا في تأزيم وتعقد الأمور في سوريا".

وأعتبرت الادارة، في بيان، أن "هذه التصريحات لا تتناسب مطلقا مع المرحلة التي تمر فيها سوريا وتساهم في عرقلة جهود ​الحوار الوطني​ السوري"، مشيرة الى ان "الخطاب الإعلامي والمواقف الرسمية من مسؤولي ​النظام السوري​ يجب أن لا تكون بهذه النبرة، مع العلم بأن الإدارة الذاتية مشروع وطني ولا يهدد مطلقا وحدة سوريا وشعبها ولا مستقبل الحل فيها، على عكس النبرة التي تنظر إلى سوريا وكأنها لم تشهد أي تغيير".

هذا وكان المقداد قد أعرب في وقت سابق عن "رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد"، مشددا على "وحدة أراضي سوريا بالكامل".