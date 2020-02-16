جاويش أوغلو أكد ضرورة وقف انتهاكات حفتر: الحل السياسي هو السبيل لإنهاء أزمة ليبيا

شدّد وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، على "ضرورة وقف انتهاكات قوات قائد "الجيش الوطني الليبي" ​خليفة حفتر​ وعدوانها في ​ليبيا​". وركّز في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف ​إطلاق النار​ في ليبيا، المنعقد في إطار مؤتمر ​ميونخ​ للأمن، على أنّ "تحقيق وقف إطلاق نار ملزم في ليبيا، أمر مهم بالنسبة لمسار الحل السياسي"، مؤكّدًا أنّ "​تركيا​ تؤمن بأنّ الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية". وأوضح أنّ "الاجتماع الثاني للجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا سيعقد في العاصمة الإيطالية روما، وأن موعده سيُحدد بعد التشاور مع الإيطاليّين".

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