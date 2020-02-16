حلو: المستميتون على السلطة قد يحكمون قريباً يا للأسف بلداً من دون ناس

أعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هنري حلو​، في تعليق على مواقع التوصل الإجتماعي، ان "المستميتون على ​السلطة​ والذين خربوا البلد من أجلها قد يحكمون قريباً يا للأسف بلداً من دون ناس".

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