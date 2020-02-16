أفريقية البرلمان: نتعامل مع القارة باعتبارها كتلة واحدة وهدفنا تنميتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، المخصص لعرض رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر لأفريقيا، بحضور أحمد طه مساعد وزير الصناعة والتجارة وممثلى الاتحاد العام للصناعات.

وقال رضوان، إن مصر كانت تتعامل فى الماضى مع القارة الأفريقية على اعتبارات جغرافية سواء كتلة دول حوض النيل أو دول الجوار أو غيرها من الأمور، لكنها حاليا فى ظل قيادة الرئيس السيسى تتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة وتهدف التنمية الشاملة للقارة فى مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف أو الجريمة المنظمة أو مجالات تنموية مثل رعاية المرأة والطفل والصحة والنقل والكهرباء والطاقة.

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وشدد رضوان، على رؤية مصر الدافعة لخلق فرص عمل للشباب الأفريقى والذى يصل لـ70% من تعداد سكان القارة بإجمالى 800 مليون نسمة.

وطالب رضوان، بالعمل على تعظيم الاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الأفريقية وعدم اختزال هذا الامر فى وزارة أو مؤسسة على أن يكون هناك مظلة تعمل من خلالها كافة مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لدعم توجه مصر أفريقيا خاصة فى ظل المشروعات العملاقة بداية من شبكة الطرق التى تربط القاهرة ب كيب توان بجنوب أفريقيا وطريق الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الأفريقية وخاصة بحيرة فيكتوريا، من أجل نقل البضائع.

واستطرد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية حديثه قائلا: "أفريقيا اللى جاية لنا فيها دور جامد ومشروعات تنموية مختلفة فى مختلف القطاعات".