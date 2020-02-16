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عادت الفنانة مريم حسين، إلى عالم أنستغرام، الذي انقطعت عنه أثناء حبسها، وقد أصبح عدد الأيام، التي أمضتها خلف القضبان، لصيقا في مخيلتها، إذ ظهر ذلك انطلاقا من منشور شاركته، صباح اليوم الأحد، مع متتعيها.
مريم حسين ارتدت في صورة، نشرتها، اليوم، قميصا مكتوبا عليه رقم 11 مرتين، وكأنها تشير إلى الساعة11 و11 دقيقة، كما أشارت إلى الرقم نفسه أسفل تعليقها في “هاشتاغ”.
وكتبت مريم حسين تعليقا على الصورة: “ما يحدث يكون مقدرا لك، بطريقة لا تتوقعها، أو تستطيع تشرحها أبدا”.
وأضافت مريم حسين: “لا شيء يمكن أن يعيق طريق الحياة، فقط كن في حالة من الامتنان المستمر، وركز عقلك على رؤيتك”.
وكانت مريم قد استفادت من عفو في الإمارات، بعد 11 يوما من الحبس، والذي كان نتيجة اتهامها بهتك العرض بالرضا، وقررت المحكمة بعد ذلك حبسها شهرا واحدا، ثم ترحيلها من الإمارات، غير أن العفو عنها حل دون ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين في أول تعليق بعد العفو عنها في الإمارات.. ارتدت قميصا عليه عدد أيام حبسها – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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