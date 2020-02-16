لمجرد ولفناير يعلنان تفاصيل عملهما المشترك

أعلن فريق العمل الغنائي الجديد، المشترك بين الفنان سعد لمجرد، ومجموعة لفناير عن اسم الأغنية، وتاريخ صدور الكليب، من خلال الصورة الرسمية الترويجية للعمل.

ونشر كل من لمجرد، وأعضاء فرقة لفناير، الصورة الرسمية للكليب، التي يظهرون فيها بأزياء بيضاء اللون، وخلفهم ممرضات يشاركن في الكليب الصادر يوم 23 فبراير الحالي.

ويحمل العمل اسم “أسف حبيبي”، وصورت لقطات الكليب بمدينة مراكش والعاصمة الفرنسية باريس، تحت إشراف المخرج عبد اللطيف العبديوي.

وكان لمجرد قد استغل فرصة قدومه إلى المغرب، من أجل تصوير لقطات الكليب في مدينة مراكش، قبل أن يحل محسن، وخليفة، وأشرف ضيوفا عليه في باريس في ما بعد، لإكمال التصوير هناك.