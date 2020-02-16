الأمن “يجهض” مسيرة الغضب ضد الجامعة واعتقال العشرات من جماهير الجيش

أجهضت السلطات الأمنية، صباح اليوم الأحد، مسيرة الغضب في اتجاه مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحي الرياض بالعاصمة الرباط، انطلاقا من دار الشباب بحي يعقوب المنصور الشعبي.

واعتقل رجال الأمن العديد من مناصري الفريق العسكري، الذين كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة الإحتجاج السلمية، التي دعت إليها مجموعتي “الكورفاتشي” في بلاغ مشترك، مساء أمس السبت، لفصيلي “البلاك آرمي” و”الإلترا عسكري”.

وجاء في البلاغ أن مجموعتي الكورڤا تشي، وفي ظل عدم التعامل بجدية مع مطالبهما، وفي ظل الإستهداف الممنهج للفريق ولقاعدته الجماهيرية، تعلنان عن تنظيم مسيرة شعبية سلمية ضد ما أسمتاه ب “المافيا المغربية لكرة القدم الوطنية”.

وجاءت خطوة تنظيم مسيرة إحتجاجية، بعدما قضت اللجنة التأديبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمعاقبة الفريق العسكري ب”الويكلو” خلال أربع مباريات، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو” أمام الرجاء.