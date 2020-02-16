المصادقة على إيداع خارطة تفصيلية في كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية في كفر قاسم على إيداع الخارطة التفصيلية المقترحة للمنطقة الشرقية الحدودية لكفر قاسم وإقامة 1,470 وحدة سكنية.

وتلقت بلدية كفر قاسم بلاغا من اللجنة بالمصادقة على إيداع الخارطة، اليوم الأحد.

ومما يذكر أن الخارطة المذكورة تشمل المنطقة الشرقية على حدود شارع 5 جنوبا وشارع "أورانيت" شرقا على حدود الخط الأخضر.

وجاء في التفاصيل أيضا أن الخطة ستنظم ترخيصا لـ1,470 وحدة سكنية جديدة. وتشمل الخارطة المقترحة 16,719 متر بناء للسكن، بالإضافة إلى 9,245 مترا للمراكز التجارية، ويكون مجمل مساحة المخطط 245 دونما.

وصرحت بلدية كفر قاسم أن هذه الخارطة قد تكون حلا جزئيا للحد من أزمة السكن في كقر قاسم، والتخفيف من حدة أوامر الهدم التي تشهدها المدينة في الأعوام الأخيرة.