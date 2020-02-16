اعتداء وتخريب في روضات أطفال بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ جناة مجهولون أعمالا تخريبية في روضات وحدات مدرسة ابن سينا "ب" بالقرب من المدرسة الابتدائية ابن سينا في مدينة الطيبة، الليلة الماضية.

وعلم "عرب 48" أن الأضرار ألحقت بالروضات ومستلزماتها، إذ قام المعتدون برشق ألوان الرسم التي يستعملها الأطفال على الجدران، وحطموا مستلزمات وألعاب للأطفال، وهشموا الشبابيك وتسببوا بخسائر فادحة في الروضات.

واستدعت إحدى المعلمات الشرطة على الفور، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة.

هذا، وساد الاستياء والاستنكار بين أهالي الطلاب فور معرفتهم بالحاصل.