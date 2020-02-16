ماذا قال كلوب عن عقوبة مانشستر سيتي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على مانشستر سيتي، معتبرا أن الأمر كان بمثابة الصدمة، في الوقت الذي أثنى فيه على عمل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مع الفريق السماوي.

وسئل كلوب عن العقوبة التي فرضها (اليويفا) على السيتي، الجمعة، باستبعاده من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين مقبلين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتصار فريقه على نورويتش سيتي بهدف نظيف في الجولة الـ26 من البريمييرليغ، "ما يمكنني قوله هو أنني مدرب كرة قدم وأتحدث فقط عما يتعلق بها".

وأضاف "ما فعله بيب منذ قدومه لإنجلترا استثنائي. ولكن ليس لدي أدنى فكرة عن أي شيء آخر".

وتابع كلوب "أشعر بالأسف لبيب وللاعبين. سيكون هناك طعن، وسنرى ماذا سيحدث. قطعا، الأمر خطير للغاية".