الحديدة.. استشهاد 4 من أسرة واحدة بينهم طفل بعمر أسبوع جراء عبوة حوثية 

الأحد 16 فبراير 2020

استشهد أربعة من أسرة واحدة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، غرب اليمن.



Advertisements

وأفادت مصادر محلية، أن أسرة مكونة من أربعة أفراد استشهدوا وبينهم طفل مولود يبلغ من العمر أسبوع ووالدته، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في خط الخوخة.

وكانت مليشيات الحوثي أطلقت، أمس السبت، النار على منازل ومزارع المواطنين بشكل همجي وإجرامي في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة مما أدى إلى إصابة طفل.