مسؤولة بالأمم المتحدة: حظر الأسلحة في ليبيا بات مزحة

الأحد 16 فبراير 2020

أكد نائب مبعوث الأمم المتحدة، يعقوب الحلو، اليوم الأحد، شباط 16، 2020، أن الهدنة في ليبيا واهية والوضع الاقتصادي يتدهور.



ولفت المسئول الأممي إلى أن حظر الأسلحة بات مزحة.. مشيرا إلى حاجتهم لتكثيف الجهود في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، على أنه لا سلام إلا بهزيمة المليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في العاصمة طرابلس، ونزع سلاحها وطردها ومغادرة المرتزقة أراضي البلاد.

Advertisements

جاء ذلك في وجهها للمتظاهرين، الذين احتشدوا في ساحة الكيش بمدينة بنغازي شرق للتنديد بالتدخل العسكري التركي في ليبيا .

وقال : إن وقف إطلاق النار بشكل دائم مرهون بتسليم المليشيات سلاحها ومغادرة المرتزقة.

وأشار إلى أن قوات الجيش لن تتوقف حتى بلوغ الهدف، وتحقيق النصر الكبير، وأضاف أن القوات المسلحة لن تتوقف، ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس إلى حضن الوطن .. مشددا على أنه لا مساومة ولا تفريط في الثوابت، قبل أن يتعهد بالمضي قدما لتحرير ليبيا من المرتزقة، الذين أرسلتهم تركيا بالتعاون مع الخونة والعملاء.